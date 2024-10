POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (25.10.2024) kontrollierte die Polizei ein zu lautes Motorrad eines 29-Jährigen in der Donauwörther Straße. Gegen 22.00 Uhr hielten die Polizeibeamten den 29-jährigen Mann aufgrund seines zu lauten Auspuffs an. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann am Auspuff manipuliert hatte, um diesen lauter klingen zu lassen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 29-Jährigen wegen einem ...

