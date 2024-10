POL Schwaben Nord: Polizei stoppt zu lautes Motorrad

Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Zeit von Donnerstag (24.10.2024), 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten, grauen BMW in der Derchinger Straße und entfernte sich im Anschluss. Es entstand so ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2310 entgegen. ...

