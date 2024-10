Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mehrere Alkoholfahrten festgestellt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (26.10.2024) kontrollierte die Polizei einen alkoholisierten 36-jährigen Mann mit seinem Auto in der Neuburger Straße.

Gegen 04.00 Uhr ergab ein Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen einen Wert von knapp 0,8 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Kriegshaber - Am Samstag (26.10.2024) stellte die Polizei einen alkoholisierten 37-jährigen Autofahrer in der Markgrafenstraße fest.

Die Polizeibeamten kontrollierten den Mann gegen 18.30 Uhr mit seinem Auto. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher und veranlassten bei dem 37-Jährigen eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Innenstadt - Am Sonntag (27.10.2024) hielt die Polizei einen alkoholisierten 26-jährigen Mann auf seinem E-Scooter in der Langenmantelstraße an.

Gegen 00.45 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten bei dem 26-Jährigen eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

