Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am 15.09.2024 befuhr gegen 11:25 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Hindenburgstraße in Billigheim in Richtung Barbelroth. Kurz vor dem Ortsausgang Billigheim kollidierte dieser mit einem wartenden 62-jährigen Ford-Fahrer. Am PKW Ford entstand ein Streifschaden über die komplette linke Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe beträgt circa 3500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen gab ein Unfallzeuge an, dass es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen älteren Volvo mit SÜW- oder GER-Kennzeichen gehandelt haben soll. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

