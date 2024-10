POL Schwaben Nord: Ermittlungen wegen Mülltonnenbrand

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (26.10.2024) schlichtete die Polizei einen größeren Streit zwischen mehreren Personen vor einer Bar in der Jakoberstraße. Gegen 23.30 Uhr stritten zwei Personengruppen in einer Bar, der Streit entwickelte sich im Anschluss zu einer Körperverletzung auf offener Straße. Die Polizei befriedete die Situation mit mehreren Streifenwägen vor Ort. Alle am Streit beteiligten Personen ...

