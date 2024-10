Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht nach Sachbeschädiger

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Freitag (25.10.2024), 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Audi in der Localbahnstraße. Es entstand so einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2110 entgegen.

