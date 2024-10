Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Augsburg (ots)

Autobahn 8 / AS Augsburg West / FR Stuttgart - Am gestrigen Donnerstag (24.10.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Gegen 07.30 Uhr staute es sich auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart vor der Anschlussstelle Augsburg West aufgrund des Berufsverkehrs. Dies bemerkte ein 64-jähriger Autofahrer offenbar zu spät und fuhr in das vor ihm befindliche Auto einer 42-jährigen Frau. In Folge dessen kam es zu weiteren Auffahrunfällen mit insgesamt vier Autos und einem LKW. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der rechte und mittlere Fahrstreifen musste zur Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten für über zwei Stunden gesperrt werden.

