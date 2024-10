POL Schwaben Nord: Unfall aufgrund gesundheitlicher Probleme

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (24.10.2024) war ein 27-Jähriger unter Einfluss von Drogen in der Neuburger Straße unterwegs. Gegen 18.30 Uhr hielt eine Polizeistreife den 27-jährigen Autofahrer an. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Beamten drogentypisches Verhalten beim Fahrer. Ein Drogenvortest bestätigte schließlich den Verdacht. Die Polizei durchsuchte den Mann, fand dabei eine geringe Menge ...

mehr