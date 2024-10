POL Schwaben Nord: Pedelec-Fahrer stürzt alleinbeteiligt

Augsburg (ots) - Univiertel - Am Donnerstag (24.10.2024) fuhr ein 41-jähriger Mann ohne Fahrerlaubnis in der Rumplerstraße. Gegen 15.30 Uhr hielt die Polizei den Mann in einer Kontrollstelle an. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der Polizeistreife gegenüber gab er letztlich an, einen ausländischen Führerschein zu haben, ...

