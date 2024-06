Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Diebstahl von mehreren Pedelecs in Heinsen

Bodenwerder (ots)

In der Nacht auf Sonntag (16.06.2024) kam es auf einem Campingplatz in Heinsen zu mehreren Diebstählen von Pedelecs. Unbekannte Täter entfernten im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 08:00 Uhr morgens an insgesamt fünf Fahrzeugen die Sicherungen und entwendeten anschließend die Pedelecs. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Zwei Räder der Marke QIO sind rot und grau. Sie verfügen jeweils über eine Nabenschaltung und insgesamt fünf Gänge. Zwei weitere Pedelecs des Herstellers Flyer verfügen ebenfalls jeweils über eine Nabenschaltung. Die Rahmen der Räder sind schwarz und blau. Ein weiteres Rad des Herstellers Focus ist grau. Die Polizei Bodenwerder sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bodenwerder unter der Rufnummer 05533 408310 zu melden.

