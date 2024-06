POL-HOL: Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Solling

Hameln (ots) - Am Dienstag (11.06.2024) kam es zwischen 11:15 Uhr und 13:00 Uhr in der Straße Schwarzer Weg in Hameln zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter nutzten dabei gezielt die Abwesenheit der Geschädigten aus und gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters in das Haus. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Zu einem ...

mehr