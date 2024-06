Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Hameln (ots)

Am Dienstag (11.06.2024) kam es zwischen 11:15 Uhr und 13:00 Uhr in der Straße Schwarzer Weg in Hameln zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter nutzten dabei gezielt die Abwesenheit der Geschädigten aus und gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters in das Haus. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Zu einem Entwendungsschaden kam es zum Glück nicht. Bereits am Samstag (08.06.2024) kam es zu einem gleichgelagerten Einbruch im Siebmacherweg in Hameln. Unbekannte Täter gelangten zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr durch das Aufhebeln einer Terrassentür in ein dortiges Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck im fünfstelligen Bereich. Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalten tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Hameln unter 05151-933-222 in Verbindung zu setzen.

