POL-HOL: Gestohlenes Fahrrad bei Kontrolle festgestellt

Boffzen (ots)

Am Freitag, 07.06.2024, gegen 17.35 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Holzminden ein Radfahrer in der Mühlengrube in Boffzen auf, der während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrradrahmennummer stellte sich heraus, dass das genutzte Mountainbike des 34 - jährigen Mannes offenbar Ende 2023 im Bereich Paderborn gestohlen worden war. Ob der Radfahrer mit dem Diebstahl in Verbindung steht bzw. wie es in seinen Besitz gelangen konnte, wird aktuell ermittelt. Das Mountainbike wurde durch die Beamten sichergestellt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit des Diebstahlschutzes (z.B. mittels GPS-Trackings) und auf die detaillierten Beschreibung eines Fahrrades hin. Wie im vorliegenden Fall ist die Rahmennummer hier DAS individuelle Kennzeichen. Sie ist an den Rädern eingraviert, eingeschlagen oder anderweitig fest mit dem Rahmen verbunden. Sofern es zum Diebstahl kommen sollte, ist es sehr hilfreich, wenn der Geschädigte bei einer Anzeigeerstattung seine Fahrraddaten zum entwendeten Fahrrad, z.B. in Form eines Fahrradpasses, vorweisen kann. Viele Händler stellen diesen beim Kauf aus oder vermerken die Rahmennummer auf der Rechnung. Fragen Sie nach. Weitere Präventionshinweise zum Thema finden sie auf der folgenden Homepage: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

