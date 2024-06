Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Lauenförde (ots)

Von Freitag (07.06.2024) auf Samstag (08.06.2024) stiegen bisher unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Sohnreystraße in Lauenförde ein. Die Tatzeit kann von 16.00 Uhr am Nachmittag bis 07.30 Uhr am nächsten Morgen festgelegt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang der oder die Täter zunächst durch ein Fenster in das Gebäude und durchsuchte alle Räumlichkeiten augenscheinlich nach Wertgegenständen. Die gesamte Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 zu melden oder ihre Hinweise per Email an: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de mitzuteilen.

