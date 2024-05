Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen,Stehbach (ots)

Wie der Polizei Mayen gestern erst angezeigt wurde, kam es in der Zeit vom 13.05.2024, ca. 08:50 Uhr bis 14.05.2024, 15:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht an einem, weißen, geparkten PKW, BMW, F2AT / 225xe iPerformance. Das Fahrzeug war in Höhe des Anwesens der Hausnummer 38 abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte die Fahrerseite des Fahrzeugs und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 800.- EUR zu kümmern.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell