Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Gasgeruch in einer Wohnung

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Gasgeruch in einer an der Jahnstraße gelegenen Wohnung gerufen. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Bewohner die Wohnung verlassen. Die sofort eingeleiteten Messungen des vorgehenden Einsatztrupp konnten keine erhöhten Werte in der Wohnung feststellen. Auch eine später, durch das Energieversorgungsunternehmen AVU eingeleitete Messung, ergab keine Gaskonzentration innerhalb der Wohnung. Vorsorglich wurde im Anschluß der getätigten Messungen der Betrieb der Gastherme bis zur Überprüfung der Anlage durch einen vom Eigentümer beauftragten Handwerker untersagt. Abschließend wurde die Wohnung wieder an die Bewohner übergeben. Neben den Kräften der Hauptwache war auch der Löschzug Mitte vor Ort. Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

