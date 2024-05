Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrraddiebstahl

Weibern (ots)

Am 09.05.2024 gegen 08:30 Uhr wurde während einer Radsportveranstaltung in 56745 Weibern, Pfarrer-Kost-Platz, ein hochwertiges Rennrad der Marke "Bianchi", Modell Oltre XR4, Farbe grau, entwendet. Das Fahrrad wurde durch den Eigentümer bei der Anmeldestelle der Veranstaltung verschlossen abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei in Adenau. Tel.: 02691/925-0

