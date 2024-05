POL-PDMY: Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Pommern (ots) - In der Nacht vom Mittwoch, den 08.05.2024, auf Donnerstag, den 09.05.2024, kam es auf dem Friedhof in der Burgstraße in Pommern zu Sachbeschädigungen an mehreren Gräbern. Durch unbekannte Täter wurden diverse Grablampen beschädigt und Wachs auf dem Friedhofsgelände verteilt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat an unten aufgeführte Polizeidienststelle oder direkt an die ...

