Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Ermittlungserfolg: Täterfestnahme nach gelegten Feuern in der Nordstadt von Hameln

Hameln (ots)

Fahnder der Polizei Hameln haben in der Nacht zu Samstag (08.06.24) in der Nordstadt von Hameln einen 15-Jährigen auf frischer Tat festgenommen, nachdem dieser, eine Papiermülltonne in Brand gesetzt hatte. Der Jugendliche wurde anschließend vorläufig festgenommen und nach getroffenen polizeilichen Maßnahmen von der Polizeidienststelle zurück zur Wohnanschrift verbracht.

Bereits in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag (06.06.24) und von Donnerstag auf Freitag (07.06.24) war es im Bereich Lemkestraße in Hameln zu mehreren vorsätzlich herbeigeführten Bränden (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5796280) gekommen.

Zur Klärung der Brandserie setzte die Polizei in Hameln Ermittler und Ermittlerinnen des 1. und 6. Fachkommissariats sowie der Fahndung ein. Die umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen führten bereits am Freitag zu ersten Hinweisen bezüglich eines möglichen Tatverdächtigtem und zu weiteren Fahndungsmaßnahmen.

In der Nacht zu Samstag (08.06.24) konnte, gegen 00:10 Uhr, der 15-Jährige durch die Fahnder lokalisiert und im unmittelbaren Bereich eines brennenden Papiermülleimers festgestellt werden.

Der Jugendliche versuchte sich zunächst fußläufig zu entfernen, konnte jedoch durch Einsatzkräfte der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der Jugendliche muss sich nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens aufgrund mehrerer Sachbeschädigungen durch Feuer verantworten. Zu einem Personen- und Gebäudeschaden kam es nicht. Eine konkrete Gefahr für Dritte bestand ebenfalls nicht.

Inwieweit der Hamelner auch für andere zurückliegende Branddelikte in der Hamelner Nordstadt in Frage kommt, ist aktueller Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

