Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fit mit dem Pedelec - Training für sichere Mobilität

Ein Dokument

Bad Münder (ots)

Am Montag, 17.06.2024, findet die Veranstaltung "Sicher unterwegs mit dem Pedelec" der Kreisverkehrswacht Hameln-Pyrmont i.V. im Zeitraum vom 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Bad Münder im Kurhaus und Kurpark statt. In einem theoretischen und praktischen Teil erfolgt eine Einweisung in Technik, Funktionen und Sicherheit sowie das Training auf einem Sicherheitsparcours. Hinweise zum Handling, Bremsen und Gleichgewicht sind Bestandteil der praktischen Einheit. Die Veranstaltung kann mit eigenen oder Leihpedelecs besucht werden. Es besteht eine Helmpflicht. Die Kosten belaufen sich auf 5 Euro. Anmeldungen sind vorab an die Rufnummer 05042-5064122 oder an gf@kreisverkehrswacht-hameln-pyrmont.de zu richten.

