Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Tote Schafe auf der Weide aufgefunden

Drei Schafen wurden wohl Verletzungen auf einer Weide bei Kuchen am Wochenende zugefügt.

Ulm (ots)

Am Samstag stellte die Besitzerin einer Schafherde fest, dass drei ihrer Schafe Verletzungen aufwiesen und tot auf der Weide "Am Stein" lagen. Die Nutztiere hatten wohl Bissspuren erlitten und sind daran offensichtlich verendet. Von welchem Tier die Bissspuren stammen, konnte bislang nicht geklärt werden. Ob ein Hund dafür verantwortlich sei oder ein erst kürzlich in Amstetten gesichteter Wolf für die Beibringung der tödlichen Verletzungen in Frage kommen könnte, ist noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 07331/9327-0 zu melden.

++++0771951 (LK)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

