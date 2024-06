Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Firma - Polizei sucht Zeugen

Hessisch Oldendorf (ots)

Zwischen Samstag (08.06.2024), 17:00 Uhr, und Montag (10.06.2024), 09:00 Uhr, kam es im Lokenweg in Hessisch Oldendorf zu einem Einbruch in ein dort ansässiges Firmengebäude. Unbekannte Täter gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters in die Lagerhalle und entwendeten Altmetall und mehrere Katalysatoren aus den Räumlichkeiten. Anschließend verließen die Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden liegt nach jetzigen Erkenntnissen im fünfstelligen Bereich. Die Polizei Hessisch Oldendorf sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Personen, die Hinweise geben können oder Auffälligkeiten festgestellt haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Hessisch Oldendorf unter der Rufnummer 05152 698720 zu melden.

