POL-PDNR: Oberbieber, Niederbieber: Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen

Altenkirchen (ots) - Am Freitag, 08.03.2024, gegen 19.25 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen, Wiedstraße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer den Leuzbacher Weg, aus Richtung Krankenhaus kommend, in Fahrtrichtung Wiedstraße. An der Einmündung Leuzbacher Weg/Wiedstraße bog er nach links, in die Wiedstraße ein. Hierbei kollidierte er mit einem Motorradfahrer, der die ...

