Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Univiertel - Am Donnerstag (24.10.2024) fuhr ein 41-jähriger Mann ohne Fahrerlaubnis in der Rumplerstraße.

Gegen 15.30 Uhr hielt die Polizei den Mann in einer Kontrollstelle an. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der Polizeistreife gegenüber gab er letztlich an, einen ausländischen Führerschein zu haben, welchen er nicht dabeihatte. Da der 41-Jährige bereits seit über einem Jahr in Deutschland lebte, war sein ausländischer Führerschein nicht mehr "gültig". Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann.

