POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Dieb fest

Innenstadt - Am Mittwoch (23.10.2024), gegen 16.40 Uhr entwendete ein 34-Jähriger in der Bürgermeister-Fischer-Straße den Erlös einer 47-jährigen "Bettlerin".

Der 34-jährige Mann versuchte daraufhin zu flüchten, wurde jedoch von der 47-Jährigen festgehalten. Der Mann riss sich durch einen Tritt gegen den Oberschenkel der Frau los und flüchtete. Die 47-Jährige blieb unverletzt.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und teilte diesen Beamten der mobilen Wache in der Nähe mit. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein.

Eine Polizeistreife nahm den 34-Jährigen kurz darauf vorläufig fest. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls gegen den 34-jährigen Mann.

Nähere Informationen zur mobilen Wache finden sie unter:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/004450/index.html

