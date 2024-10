POL Schwaben Nord: Präventionstheater - Lug und Betrug

Augsburg (ots) - Haunstetten - Siebenbrunn - In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (24.10.2024) konnte ein Zeuge beobachten wie zwei Männer in seinen geparkten Lkw einbrachen. Ein Tatverdächtiger konnte von der Polizei festgenommen werden. Ein bislang unbekannter Täter ist flüchtig. Gegen 00.00 Uhr sah der Zeuge die zwei Männer in seinem Lkw und verständigte die Polizei. Beide Männer flüchteten. Die Polizei ...

