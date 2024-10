POL Schwaben Nord: Verkehrsinfo

Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Donnerstag (24.10.2024) fuhr ein Autofahrer gegen eine Ampel in der Bürgermeister-Wegele-Straße. Gegen 23.50 Uhr verlor der 55-jährige Autofahrer offenbar wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Auto. Das Auto kam von der Straße ab und streifte eine Ampel. Von dort flüchtete der Autofahrer, in Schlangenlinien, in Richtung Mühlhauser Straße. Dort kam der ...

mehr