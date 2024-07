Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen: Radfahrer bei Kollision mit Traktor schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.07.2024, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf einem landwirtschaftlichen Weg des Tunibergs zwischen Opfingen und Merdingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Rennradfahrer. In einem Kreuzungsbereich gerieten beide Fahrzeugführer beim Abbiegen jeweils zu weit nach links und es kam zur Frontalkollision, durch die sich der 54-jährige Rennradfahrer schwere Verletzungen zuzog und mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht wurde. Der 22-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 5.000 Euro.

