POL-FR: Zell im Wiesental: Buggy-Fahrzeug landet bei Ausfahrt auf den Überrollbügeln

Freiburg (ots) - Am Samstag, 27.07.2024, in dem Zeitraum zwischen 09.30 Uhr bis 16.45 Uhr, wurden vor dem Freibad in Grenzach zwei verschlossen abgestellte Pedelecs entwendet. Bei einem Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke Cresta. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.500 Euro. Bei dem anderen Fahrrad um ein Pedelec der Marke Haibike. Hier beträgt der ...

