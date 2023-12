LPI-GTH: Überschlagen

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Nachmittag befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines VW die Ohrdrufer Straße in Richtung Zentrum. Hierbei kollidierte der Mann mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Subaru, in welchem ein 82-Jähriger saß. Der 82-Jährige wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro, der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd) ...

