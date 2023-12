LPI-GTH: Werkzeug gestohlen- Zeugensuche

Tonna (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Vormittag wollte eine 67-jährige Skoda-Fahrerin in Gräfentonna von der B 176 aus nach links in die Straße 'Im Stempker' abbiegen. Sie beachtete offenbar die entgegenkommende 73 Jahre alte VW-Fahrerin nicht und kollidierte mit ihr. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr