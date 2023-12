LPI-GTH: Berauscht auf E-Scooter

Eisenach (ots) - Unbekannte verursachten einen Schaden in Höhe von knapp 500 Euro an dem Briefkasten eines Wohnhauses in der Katharinenstraße. Die Tat ereignete sich gestern, gegen 23.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0331654/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

