Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in der Innenstadt

Neuss (ots)

Am frühen Samstagmorgen (12.10.), gegen 01:38 Uhr, wurden die Anwohner der Breite Straße in Neuss durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Unbekannte hatten einen, an einer Hauswand befestigten, Zigarettenautomaten gesprengt. Durch die Wucht der Detonation wurden an zwei angrenzenden Wohnhäusern Fenster, sowie Haustüren beschädigt. Auch ein Stromkasten wurde in Mitleidenschaft gezogen. Alle Gebäude sind weiterhin bewohnbar. Wie die Detonation hervorgerufen wurde, ist derzeit noch unklar.

Das Kriminalkommissariat 22 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach dem oder den Tätern, die für die Detonation verantwortlich sind, und bittet Zeugen um Hinweise.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, kann sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei melden.(sto)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell