Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Korschenbroich und Dormagen

Dormagen / Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag (10. 10.) kam es zu einem Einbruch an der Straße Auf den Kempen in Korschenbroich-Kleinenbroich. Dieser ereignete sich zwischen 17:15 Uhr und 20:15 Uhr. Offenbar gelangten die bislang unbekannten Einbrecher zunächst auf den Balkon im ersten Stock des Mehrfamilienhauses und schlugen von dort eine Tür ein. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten dabei Schmuck.

Ebenfalls am Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Latoursgarten in Dormagen-Nievenheim eingebrochen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gelangten die Täter zwischen 18:45 Uhr und 20:30 Uhr in das Haus, indem sie ein Fenster aus der Verankerung brachen. Außerdem wurden ein weiteres Fenster sowie eine Balkontür geöffnet. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten mehrere Räume. Ob Beute gemacht wurde, ist noch unklar.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Einbrecher sind häufig auf der Suche nach leichten Gelegenheiten. Technische Sicherungsmaßnahmen können daher effizient helfen, das eigene Haus oder die Wohnung gegen unerwünschtes Betreten zu schützen. Die Polizei bietet für Eigentümer und Mieter entsprechende Beratung an. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

