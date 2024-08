Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.08.2024 zum Unfallgeschehen auf der Autobahn 31 vom 26.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

Nach den bereits erteilten telefonischen Auskünften folgt nun die komplette Mitteilung zum Unfall auf der BAB 31 vom 26.08.2024 mit einigen Anpassungen.

Emden/BAB - Unfälle auf der Autobahn 31

Am 26.08.2024 wurde der Polizei gegen 22:45 Uhr mitgeteilt, dass es auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Bottrop, Höhe der AS Emden-Mitte zu einem Auffahrunfallgeschehen mit mehreren Beteiligten gekommen sei. Auf dem Hauptfahrstreifen hatte sich kurz zuvor in Höhe der Abfahrt Mitte ein Rückstau gebildet, welcher von dem 41-jährigen Fahrer eines VW-Bulli aus Westoverledingen übersehen wurde. Der 41-jährige prallte auf den Pkw eines 26-jährigen Mannes aus Hinte. Dieser wurde dabei auf den Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Aurich geschoben. Im weiteren Verlauf wurde der 29-jährige auf den Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Südbrookmerland geschoben, welcher wiederum auf den Pkw einer 22-jährigen Frau aus Aurich prallte. Bei dem Aufprall wurden der 41-jährige aus Westoverledingen, der 29-järhiger Auricher und seine 23-jährige Beifahrerin aus Aurich, sowie der 33-jährige Südbrookmerländer leicht verletzt und ärztlicher Versorgung zugeführt. Im Zusammenhang mit diesem Unfall kam es kurz darauf auf der BAB 31 in gleicher Höhe und Fahrtrichtung zu einem Folgeunfall, als auch nachfolgende Fahrzeuge auf das Stauende trafen. Dort musste dann ein 35-jähriger Mann aus Aurich verkehrsbedingt bremsen, woraufhin eine 32-jährige Frau aus Emden nicht mehr rechtzeitig hinter dem Mann anhalten konnte und auf das vorausfahrende Fahrzeug aufprallte. Der 35-Auricher wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die 32-jährige wurde leicht verletzt. Zu ihrem 37-jährigen Beifahrer sind keine Verletzungen bekannt. Die Autobahnpolizei Leer und die Polizei Emden haben sich vor Ort um die Unfallaufnahme gekümmert und aller erforderlichen Maßnahmen vor Ort eingeleitet. Zudem wurde die Autobahn 31 in Fahrtrichtung Bottrop bis ca. 01:30 Uhr gesperrt. Alle Personen vor Ort wurden rettungsmedizinisch versorgt. Die Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen abtransportiert und die Autobahnmeisterei kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn.

