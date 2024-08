Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 24.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Gebäudebrand ++ Körperverletzung/Gefährliche Körperverletzung ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Sachschaden ++

Moormerland - Brand eines leerstehenden Gebäudes

Am Freitag, den 23.08.2024, um 16:36 Uhr, gerät ein leerstehendes Gebäude aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Diesbezüglich habe ein Zeuge im rückwärtigen Bereich des Objektes ein Knallgeräusch vernehmen und anschließend eine Flammenbildung wahrnehmen können. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich.

Emden - Körperverletzung/Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am Freitag, den 23.08.2024, um 22.15 Uhr, meldete sich ein Mann (29) in der hiesigen Dienststelle und meldete, dass er kurz vorher in der Straße Bahnhofsplatz am Zentralen Omnibusbahnhof aus einer Gruppe von ca. 20 Personen heraus angegriffen worden sei. Er sei zunächst gefragt worden, ob er eine Zigarette spendieren könne. Als er die Frage verneint habe, habe ihn eine Person der Gruppe geohrfeigt. Danach habe ihn eine andere Person mit der Faust und eine dritte Person mit einem Kabel geschlagen. Anschließend habe sich die Gruppe, die aus meist schwarz gekleideten jugendlichen Personen bestanden habe, entfernt. Das Opfer erlitt Schmerzen im Kopfbereich. Eine Fluchtrichtung der Gruppe konnte nicht angeben werden. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die beschriebene Personengruppe nicht mehr angetroffen werden. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Emden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Sachschaden

Am Freitag, den 23.08.2024, um 14.36 Uhr, befuhr ein Emder (61) mit seinem VW T-Cross in der Wolfsburger Straße einen Mitarbeiterparkplatz eines Autoherstellers. Dabei bog er nach rechts ab. Ein weiterer PKW-Führer aus Südbrookmerland (49) befuhr mit seinem Ford S-Max ebenfalls den Parkplatz und kollidierte mit dem von rechts kommenden VW. Ein Beifahrer (54) in dem Ford wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

