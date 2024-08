POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.08.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Körperverletzung durch Hundebiss

Am 22.08.2024 kam es gegen 06:30 Uhr auf dem Unnerweg im Stadtteil Bingum zu einem Vorfall zwischen zwei Hundehaltern. Ein 34-jähriger Mann war dort mit seinem angeleinten Hund unterwegs, als ihm eine männliche Person mit einem Schäferhund entgegenkam. Der nicht angeleinte Schäferhund reagierte auf den Hund und den 34-jährigen und attackierte beide. Dabei wurde der 34-jährige Mann in den Fußknöchel gebissen und trug eine deutliche Wunde davon. Der Halter/bez. Der Hundeführer, der den Schäferhund mit sich führte, interessierte der Vorfall nicht. Er teilte dem 34-jährigen mit, dass dieser bloß weiterfahren solle. Der derzeit unbekannte Mann, der auf ca. 50 Jahre geschätzt wird, trug eine gelbe Warnjacke. Er hat dunkle Haare und eine stabile Figur. Der Schäferhund habe ein hell-dunkel gewolktes und sehr dichtes Fell gehabt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sache oder dem Hundehalter geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu informieren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass jeder Hundehaltende in Niedersachsen gesetzlich dazu angehalten ist, seinen Hund/Hündin so zu halten, zu führen und zu beaufsichtigen, dass von dem Tier zu keiner Zeit Gefahren, Bedrohungen oder Belästigungen für Menschen, Tiere, Sachen und die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen. Ergänzend gibt es für jede Kommune noch eigenständige Regelungen. Für die Stadt Leer gilt zudem die Leeraner Gefahrenabwehrordnung, die zum Mitführen von Hunden Vorgaben enthält.

Emden - Täter nach Einbruch gestellt

Am 25.08.2024 meldeten aufmerksame Zeugen gegen 17:16 Uhr bei der Polizei in Emden, dass es an einer Schule im Aeilt-Frese-Weg zu einem Einbruch gekommen sei und sich die tatverdächtige Person möglicherweise noch vor Ort befinden würde. Umgehend eingesetzte Kräfte der Polizei Emden fuhren die Örtlichkeit an und umstellten vorsorglich das Schulgebäude, als gemeldet wurde, dass die Person über einen Zaun auf das Nachbargrundstück flüchten würde. Kurze Zeit später konnte der 25-jährige Tatverdächtige von den Emder Kräften aufgegriffen werden. Im Nachgang wurde dann festgestellt, dass der 25-jährige Mann aus Emden durch ein Einwirken mit einem Werkzeug auf ein Fenster Zugang zu einem Lehrerzimmer bekam, welches er durchsuchte. Als er von den Zeugen bemerkt wurde, flüchtete er durch einen Notausgang. Diebesgut hatte der sichtlich alkoholisierte Mann nach bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt. Der Mann wurde zur Dienststelle nach Emden verbracht. Dort wurde festgestellt, dass der 25-jährige eine Atemalkoholkonzentration von 2,33 Promille aufwies. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann vorläufig im polizeilichen Gewahrsam behalten und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer/BAB 28 - Steinwurf auf Autobahn

Am22.08.2024 wurde der Autobahnpolizei Leer gemeldet, dass es gegen 13:34 Uhr zu einem Steinwurf auf der BAB 28 gekommen sei. Ein 59-jähriger Oldenburger berichtete den Einsatzkräften, dass er in Fahrtrichtung Oldenburg auf dem Überholfahrstreifen unterwegs war, als sein Pkw im Bereich zwischen dem Dreieck Leer und der AS Leer-Ost von einem faustgroßen Stein auf der Windschutzscheibe getroffen wurde. Der Stein traf die Windschutzscheibe im unteren mittleren Bereich. Nach Angaben des Geschädigten muss der Stein von der dort querenden Brücke, die zur Feldstraße in Leer gehört, geworfen worden sein. Er habe auf der Brücke noch etwas wahrnehmen können, habe aber keine Personen bewusst gesehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Autobahnpolizei Leer zu kontaktieren. Taten dieser Art werden als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewertet und können empfindliche Strafen nach sich ziehen. Eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe ist möglich. Wer mit der Absicht handelt, einen Unglücksfall herbeizuführen, begeht ein Verbrechen und wird mit einer Freiheitsstraße nicht unter einem Jahr mit bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe bestraft.

Leer - Taxifahrt nicht bezahlt

Wer feiern geht und Alkohol trinkt, sollte sich bereits vorher darum Gedanken machen, wie die sichere Heimfahrt später gestaltet wird. Sich für ein Taxi zu entscheiden, dass einen sicher nach Hause bringt, ist doch schon mal eine gute Idee. Nur sollte man auch gleich schon überlegen, was die Fahrt kosten könnte und sich das Geld aufbewahren. Grundsätzlich hatte ein 25-jähriger Mann aus Leer am 24.08.2024 morgens um 06:00 Uhr diese Idee, als er am Ostersteg in ein Taxi stieg. Er vergaß aber, die entsprechenden Barmittel bereit zu halten. Zigaretten als Zahlungsmittel nahm der Taxifahrer nicht an, aber er verlängerte noch einmal die Fahrt und zwar zum Polizeidienstgebäude an den Hafenkopf. Dort wurde der Sachverhalt aufgenommen und eine Anzeige wegen Verdacht des Betruges gefertigt.

