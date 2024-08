Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Sonntag, den 25.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 25.08.2024

++ Verfolgungsfahrt eines Kraftrades ++ Körperverletzung ++ Einbruch in Gartenhaus ++ Trunkenheitsfahrt ++

Leer - Verfolgungsfahrt eines Kraftrades Am Samstag, dem 24.08.2024, gegen 15:00 Uhr, kam es, beginnend auf der Hauptstraße in Leer, zu einer Verfolgungsfahrt eines Kraftrades. Das Kraftrad wollte sich einer Verkehrskontrolle entziehen. Hierzu flüchtete der Fahrzeugführer mit seinem Kraftrad über die B436 in Richtung A28 und fuhr an der AS LER-West auf die A28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Während der Flucht ignorierte der Fahrzeugführer die Vorschriften der StVO in erheblichen Maße, sodass er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, riskanten Überholmanövern und der Inkaufnahme der Gefährdung des Gegenverkehrs vor den Beamten davonfuhr. Gegen den Fahrzeugführer werden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zeugen des Geschehens werden gesucht.

Emden - Körperverletzung

Am Samstag, 24.08.2024, 23:13 Uhr, schlug ein Mann (31) in der Graf-Johann-Straße einem anderen Mann (31) nach verbalen Streitigkeiten unvermittelt mehrfach mit der Faust gezielt in das Gesicht. Das Opfer erlitt dadurch mehrere leichte Verletzungen. Der Täter konnte in der Nähe angetroffen werden und wurde angezeigt.

Emden - Einbruch in Gartenhaus

Im Zeitraum von Dienstag, 20.08.2024, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 21.08.2024, 19.00 Uhr, brach ein unbekannter Täter in der Twixlumer Straße die Tür eines Gartenhauses auf und entwendete mehrere Werkzeuge. Außerdem wurde eine Außenleuchte beschädigt. Zeugen werden gesucht.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 25.08.2024, 02.45 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Emden (19) die Petkumer Straße, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,19 Promille. Es folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und die Fertigung einer Anzeige.

Emden - Umgestürzter Baum beschädigt Pkw Am Samstag, 24.08.2024, 19.30 Uhr, stürzte in der Große Straße ein Baum infolge des zu derzeit stattfindenden Unwetters um und beschädigte 5 geparkte Pkw zum Teil stark. Die Feuerwehr der Stadt Emden übernahm die weitere Bearbeitung. Sie kümmerte sich auch um einen umgestürzten Baum in der Isenseestraße, der dort auf den Gehweg fiel.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell