POL-EL: Neuenhaus - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Unternehmen in der Straße Fockenfeld. Anschließend entwendeten sie Bedienterminals, GPS Sender sowie ein Bedientablet aus landwirtschaftlichen Maschinen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 34.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu ...

