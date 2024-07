Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand einer Gartenlaube

Speyer (ots)

Am Freitag, den 12.07.2024, kam es gegen 11:05 Uhr zum Brand einer Gartenlaube in der Siemensstraße 2 in Speyer. Durch die Feuerwehr Speyer konnte das Übergreifen auf ein Nachbargebäude verhindert und der Brand vollständig gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 50.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

