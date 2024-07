POL-PDLU: Betrügerisches Arbeitsangebot

Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am Donnerstag, den 11.07.2024, führten Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen in Dannstadt durch. Hierbei konnten 18 Verkehrsverstöße geahndet werden. Alarmierend war die hohe Zahl der nicht angelegten Sicherheitsgurte. Insgesamt waren 13 Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs. In zwei Fällen davon befanden sich Kinder ohne jegliche Sicherung im Auto. Die Polizei möchte nochmals ...

