LPI-G: Unfall mit LKW

Gera (ots) - Gera. Eine Kiste Bier und eine Flasche Wasser zählen zur Beute eines Unbekannten Täters, welcher in der Nacht von Montag auf Dienstag (24.-25.06.2024) in eine Gartenlaube in der Kurt-Eicher-Straße gewaltsam einbrach. Darüber hinaus entstand Sachschaden von über hundert Euro am Objekt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Einbruch und sucht nach Zeugen. Bezugsnummer 0163387/2024. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

