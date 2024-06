Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Kindervereinigung

Gera (ots)

Gera. In einen Verein in der Werner-Petzold-Straße brach am vergangenen Wochenende (22.06.2024 08:45 Uhr - 24.06.2024 07:55 Uhr) ein unbekannter Täter gewaltsam ein. Im Gebäude angelangt, durchsuchte der Täter die Räumlichkeiten und entwendete anschließend Bargeld und Wertkarten. Am Gebäude selbst entstand Sachschaden in Höhe eines unteren vierstelligen Betrags. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen liefern können, werden gebeten, sich bei der Kripo Gera zu melden. Bezugsnummer: 0162682/2024 (PZ)

