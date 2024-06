Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 24.06.2024 gegen 21:10 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen PKW mit polnischem Kennzeichen am Oberen Bahnhof in Zeulenroda-Triebes einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige russische Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter Drogeneinfluss stand. Für ihn wurde die Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet. Der neben ihm befindliche 35-jährige Beifahrer (rus) hatte einen Haftbefehl, was für ihn mit der Verbringung in eine JVA endete. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell