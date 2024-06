Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sperrung der L 560 nach Auffahrunfall

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:15 Uhr fuhr ein 20-jähriger Skoda-Fahrer die L 560 in südlicher Fahrtrichtung entlang. An der Einmündung L 560 / Waghäuseler Straße kam es aufgrund der Ampelschaltung zu einem kurzen Rückstau. Diese Situation erkannte der 20-Jährige zu spät und fuhr dem wartenden 41-jährigen Hyundai-Fahrer hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Hyundai auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und kam dort zum Stehen. Der 20-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-Jährige sowie seine 39-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 560 in beiden Fahrtrichtungen für circa eine Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell