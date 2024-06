Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Aufmerksame Zeugin gibt Hinweis, Polizei nimmt zwei tatverdächtige Frauen wegen Ladendiebstahl fest

Korbach (ots)

Am Freitag (31. Mai) konnte die Polizei zwei Frauen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls in einer Parfümerie in Frankenberg festnehmen. Vorausgegangen war ein Hinweis einer aufmerksamen Zeugin.

Gegen 13.00 Uhr meldete sich die Zeugin bei der Polizei Frankenberg. Sie hatte beobachtet, wie zwei Frauen einen Stoffbeutel in eine Papiertonne in der Röddenauer Straße gelegt hatten. Die Frauen hatten sich dann kurz entfernt, was die Zeugin dazu nutzte, in der Papiertonne nachzuschauen. Sie fand den Stoffbeutel, der mit Parfumflaschen gefüllt war.

Im Rahmen der sich anschließenden Fahndung konnte die Polizei die beiden Frauen, auch aufgrund der guten Personenbeschreibung der Zeugin, in der Innenstadt von Frankenberg festnehmen. Bei den folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Parfumflaschen im Gesamtwert von über 700 Euro aus einer Frankenberger Parfümerie entwendet worden waren.

Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 44 und 18 Jahre alten rumänischen Frauen wieder auf freien Fuß gesetzt, wobei die 18-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist und daher eine Sicherheitsleistung hinterlegen musste.

Das sichergestellte Diebesgut konnte wieder an die Parfümerie ausgehändigt werden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

