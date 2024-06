POL-KB: Lichtenfels-Goddelsheim - Einbrecher in Landmaschinenhandel

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Straße Besenacker in Allendorf/Eder ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter versuchten zunächst erfolglos eine Tür aufzuhebeln. Anschließend gelangten sie durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude. Hier durchsuchten sie sämtliche Schränke und andere Behältnisse. Sie entwendeten einen ...

