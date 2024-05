Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Musikbox gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend (30. April gegen 20:10 Uhr) einen 18-Jährigen im Bereich Friedrich-Wilhelm-Straße / Wallstraße ausgeraubt. Der Duisburger berichtete der Polizei, dass der Mann eine Musikbox an sich gerissen habe. Als sich der 18-Jährige wehren wollte, soll ihn der Täter geschlagen haben. Er flüchtete in Begleitung zweier Frauen in Richtung Friedrich-Wilhelm-Platz. Der Mann wird auf 25 Jahre und 1,80 Meter Größe geschätzt. Er hat kurze, schwarze Haare, ein Kreuz-Tattoo auf der rechten Wange und trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung. Wer kann nähere Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

