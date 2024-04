Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diesen mutmaßlichen Einbrecher?

Duisburg (ots)

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei Duisburg nach einem Tatverdächtigen, der bereits am 8. April 2023 gegen 11:30 Uhr in eine Wohnung an der Andreasstraße eingebrochen sein soll. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass der Mann Gegenstände an einen weiteren Unbekannten übergab, welcher im Hausflur wartete. Dieser wurde von der Kamera nicht erfasst.

Über das Fahndungsportal der Polizei NRW sind die Aufnahmen des Verdächtigen, der in der Wohnung war, abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/133350. Er wird auf 20 bis 35 Jahre geschätzt und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke, eine blaue Jeans, Handschuhe und grau/schwarze Schuhe mit weißen Schnürsenkeln und weißem Sohlenrand - außerdem einen hellblauen Rucksack.

Wer kennt den mutmaßlichen Einbrecher? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell