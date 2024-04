Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Folgemeldung: versuchtes Tötungsdelikt - ein Tatverdächtiger in U-Haft

Am Dienstagabend (23. April) gerieten mehrere Personen auf der Königstraße gegen 22:40 Uhr in einen Streit, der in einer handgreiflichen Auseinandersetzung endete.

Die akribischen Ermittlungen der Polizei führten zu einem Tatverdächtigen (17), bei dem es sich nach der aktuellen Beweislage um den mutmaßlichen Haupttäter handelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Tatverdächtige am Samstag einer Haftrichterin des AG Duisburg vorgeführt. Er befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Da gegen die zuvor vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen kein dringender Tatverdacht bestand, wurden sie entlassen und befinden sich wieder auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen dauern auch insoweit weiter an.

